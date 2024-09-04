Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче и о спортивном директоре «красно-белых» Томаше Амарале.

- Я больше чем уверен, что не приди Станкович, при Амарале в «Спартаке» была бы сумасшедшая проблема. Мне кажется, Амарал вообще ничего не понимает в футболе, приехал просто заработать денег, да и всё. Думаю, он человек из ниоткуда, в футболе проездом. Не знаю, на каких основаниях он привозил в «Спартак» каких-то футболистов.

Не может игрок высочайшего уровня стать плохим тренером. Это про Станковича. До него у «Спартака» были тренеры, которые вообще не знали, что такое футбол. Моуринью, который не играл, но как тренер выиграл чемпионаты Португалии, Англии, Италии, Испании, – это исключение.

Мне понравилось, что Станкович проявил твёрдость в отношении Соболева. Что бы там ни говорила жена Федуна, какие бы слова ни придумывала, это был совершенно правильный шаг Станковича. Соболев мог принести «Спартаку» только негатив своим поведение на поле, своими репликами, своим лицом даже. Дай бог ему в «Зените» заиграть нормально, а «Спартаку» от его ухода будет только лучше, – заключил Стипиди.

В настоящий момент лидирующий в РПЛ «Зенит» опережает «Спартак» на три очка (семнадцать против четырнадцати баллов).