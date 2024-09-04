Газизов оценил трансферы махачкалинского «Динамо»

Шамиль Газизов, который является генеральным директором махачкалинского «Динамо», в разговоре с журналистами оценил работу клуба в период летнего трансферного окна.

«Мы довольными трансферами, все ребята усилили команду. Сейчас у них идет процесс адаптации. Все их здорово приняли, у нас в коллективе классная атмосфера. Думаю, адаптация не затянется», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее трансферное окно «Динамо» усилилось сразу семью игроками.

После семи туров Премьер-лиги махачкалинская команда набрала восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче «Динамо» примет в родных стенах «Спартак».