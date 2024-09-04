В «Локомотиве» оценили старт сезона

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался по поводу стартового отрезка сезона. После семи туров «железнодорожники» идут третьими, хотя после шести туров они лидировали.

«Рано говорить о каком бы то ни было успехе: сыграно всего семь туров и три матча в Кубке. Важно другое: то, что клуб следует избранной стратегии и добивается благодаря этому результата. Мы наблюдаем за нашими молодыми игроками, но они же не из небытия появились», - сказал Нагорных «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Оренбурга» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

«Локомотив» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.