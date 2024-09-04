Радимов: «Вернулся настоящий Кордоба, которого «Краснодар» ждал»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре центрфорварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба? Как мне кажется, он немножко отошел от чемпионата Южной Америки, акклиматизировался. Вернулся настоящий Кордоба, которого мы знаем и ждали, и «Краснодар» которого ждал», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» на выезде победил московский «Локомотив» со счетом 3:0. В этой встрече Кордоба забил гол и получил красную карточку.

В настоящий момент «быки» с 15 очками занимают второе место в таблице РПЛ.