Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о трансферных делах московского «Спартака».

- «Спартаку» бы ещё одного-двух игроков в помощь Барко. Тогда было бы интереснее, сразу бы по-другому всё выглядеть стало. Угальде начал забивать, но как дальше будет? Виллиана Жозе взяли, а многие возмущаются, зачем он нужен с лишним весом, чуть ли не провальный уже трансфер. Ну и реально, зачем его брали в 32 года, и кто его брал? – вопросил Селин.

Виллиан Жозе провёл шесть неполных матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне (четыре в чемпионате и два в Кубке). 33 года ему исполнится 23 ноября.