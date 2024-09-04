Балахнин: «Прыгнуть выше головы и попасть в топ-5 у «Ростова» не получится»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о том, как «Ростов» может выступить в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Седьмое место - нормальное для «Ростова». Впереди находятся команды посильнее. Прыгнуть выше головы и попасть в топ-5 у «Ростова» не получится. Соперники хорошо усилились», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После семи туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 11 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. В последнем поединке «Ростов» на домашнем стадионе отпраздновал крупную победу над воронежским «Факелом» со счетом 4:1.