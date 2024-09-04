Ещенко — о Соболеве: «Спартак» сможет успешно играть без него»

Бывший футболист московского «Спартака» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в питерский «Зенит».

Игрок отметил, что это решение форварда, и он сделал свой выбор.

«В футболе нет незаменимых, так что «Спартак» сможет успешно играть без него. У Соболева есть нужные качества, чтобы заиграть в «Зените», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев выступал за столичный клуб на протяжении четырёх сезонов. 30 августа команда с берегов Невы объявила о заключении контракта с форвардом на три сезона с опцией продления ещё на один год. В ближайшее время он должен провести первую тренировку с новой командой.