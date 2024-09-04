Олег Иванов сравнил «Зенит» и «Спартак»

Полузащитник Олег Иванов, выступающий за «Рубин», сравнил «Зенит» и «Спартак» с точки зрения уровня лидеров и потенциала.

«Зенит» более сыгранная команда. Сейчас только седьмой тур, у «Спартака» новый тренер и новые эмоции, это видно – они бьются, каждый хочет показать себя, отсюда такая заряженность», - цитирует Иванова «РБ Спорт».

По словам Иванова, в недавнем очном матче (ничья 0:0) «Спартак» выглядел более цельно и даже в каких-то моментах переигрывал «Зенит». При этом игрок «Рубина» отметил, что за питерцев не играл Максим Глушенков. Иванов предложил на дистанции посмотреть на «Зенит» после восстановления Глушенкова и подписания новичков.