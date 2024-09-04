В «Локомотиве» высказались о перспективах Пиняева

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о перспективах форварда Сергея Пиняева. На днях футболист продлил контракт с московским клубом до 2028 года.

По словам Нагорных, Пиняев развивается и становится сильнее физически. Функционер отметил, что в будущем форвард может оказаться в Европе.

«Сергей хочет дальше развиваться в «Локомотиве». В перспективе он хотел бы играть в Европе, все это знают, и он сам это говорил», - слова Нагорных приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Локомотив» после семи туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.