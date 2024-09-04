«Локомотив» может подписать защитника до закрытия трансферного окна

Юрий Нагорных, председатель правления московского «Локомотива», высказался о летней трансферной кампании «железнодорожников».
«Могу сказать, что она ещё не завершена, у нас ещё есть несколько дней. Могут быть приобретения. Нам ещё нужно укрепить защитную линию», - приводит слова руководителя телеканал «Матч ТВ».
Стоит отметить, что летнее трансферное окно в России закроется 5 сентября.
«Локомотив» провально провел последний матч в Премьер-лиге. Команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе проиграла «Краснодару» со счетом 0:3. По итогам семи туров чемпионата москвичи с 15 очками занимают третье место в таблице.
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