ЦСКА высказались о возможных трансферах

Летнее трансферное окно в России ещё открыто, поэтому клубы Премьер-лиги продолжают работу над усилением составов. Комментарий на этот счёт дал Роман Бабаев, который в ЦСКА занимает пост генерального директора.

По словам Бабаева, ЦСКА работает над трансферами, но уверенности в том, что клуб кого-то подпишет, сейчас нет.

«Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам», - цитирует Бабаева Sport24.

ЦСКА на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.