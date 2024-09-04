Сперцян прокомментировал возможный переход Севикяна в «Локомотив»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о потенциальном трансфере соотечественника Эдгара Севикяна в московский «Локомотив».

«Не обсуждал с ним. Самое главное, чтобы он играл. Я с ним хорошо дружу. Надеюсь, что он найдет себе место где-либо», - цитирует армянского футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что «железнодорожники» рассчитывают арендовать Севикяна у венгерского «Ференцвароша».

В текущем сезоне полузащитник провел за команду из Будапешта всего одну встречу. В чемпионате России Эдгар известен по выступлениям за «Пари НН».