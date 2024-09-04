В «Локомотиве» ответили, расстроен ли Баринов тем, что не уехал в Европу

Юрий Нагорных, глава совета директоров «Локомотива», ответил на вопрос о полузащитнике Дмитрии Баринове. У Нагорных спросили, не огорчился ли Баринов из-за того, что ему не удалось перейти в европейский клуб этим летом.

«Мне кажется, что нет. Он сейчас полностью погрузился в процесс. Дима – настоящий капитан, который сейчас выполняет большой объём работы и на поле, и за его пределами. Думаю, ему самому очень интересно быть в этой новой команде, участвовать в её строительстве», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» в семи прошедших турах Премьер-лиги смог раздобыть 15 очков. На текущий момент команда Михаила Галактионова располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «железнодорожники» отстают на два зачётных балла.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 14 сентября, - на поле «Оренбурга».