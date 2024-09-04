В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о возможном возвращении в команду полузащитника Антона Миранчука. По словам функционера, переговоров по Миранчуку сейчас нет.

«Никаких переговоров по нему не ведётся. Вероятности, что он вернётся в команду, на сегодняшний день нет», - цитирует Нагорных сайт «Матч ТВ».

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Антон Миранчук обрёл статус свободного агента. Футболист не смог договориться с «Локомотивом» об условиях нового контракта. С тех пор Миранчук не имеет клубной прописки.

«Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.