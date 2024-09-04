Нагорных: «Теперь отступные за Пиняева высокие»

На днях «Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Сергеем Пиняевым. Комментарий на этот счёт дал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров. По словам функционера, теперь отступные в контракте Пиняева соответствуют его уровню.

«Да, теперь отступные за Серёжу высокие, соответствующие его уровню. Сергей – молодец, он видит, что «Локомотив» – та команда, где он может дальше развиваться. С ним крайне аккуратно работают, понимая, что это уникальный игрок», - цитирует Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» в семи стартовых турах Премьер-лиги смог набрать 15 очков. Команда сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два зачётных балла.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 14 сентября – против «Оренбурга» на выезде.