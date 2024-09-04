«Кто мы? Мясо!»: «Спартак» назвал нового партнёра

Компания «Мираторг» стала партнером московского «Спартака». Об этом отрапортовала пресс-служба футбольного клуба.
«Заключили соглашение о партнёрстве с компанией «Мираторг» - ведущим производителем продуктов питания в России. Приветствуем «Мираторг» в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!» - говорится в публикации столичного клуба.
«Спартак» в последнем матче чемпионата России на своем поле принимал казанский «Рубин». Подопечные Деяна Станковича одержали минимальную победу со счетом 1:0. После семи туров Премьер-лиги «красно-белые» с 14 очками занимают четвертое место в турнирной таблице.
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