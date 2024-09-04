Мележиков высказался о возможном участии РПЛ в работе ЭСК

Евгений Мележиков, который в Российской премьер-лиге занимает пост исполнительного директора, высказался о возможном участии клубов в работе экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. Ранее стало известно, что РПЛ выступила с соответствующим предложением, которое должно улучшить судейство.

По словам Мележикова, речь идёт о том, чтобы клубы РПЛ участвовали в работе ЭКС без права голоса.

«Больше говорим о том, что со стороны клубов можно привлечь общественных наблюдателей, которые не будут обладать правом голоса, но будут участвовать в дискуссии. И знать, как принимаются решения и трактуются в дальнейшем», - цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что решения ЭСК РФС регулярно становятся предметом споров в российском футбольном обществе.