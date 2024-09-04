Радимов оценил нового нападающего «Зенита»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что думает о новичке «сине-бело-голубых» Луисано Гонду.
«Для крайнего нападающего - нетипичный нападающий, который может побежать, обыграть один в один, скорость у него есть. Спрашивал про него у Домингеса, он сказал, что,он центральный нападающий. Боевая единица для «Зенита», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
Напомним, что в дебютном поединке за «Зенит» Гонду отметился двумя забитыми мячами в ворота «Пари НН» (3:0).
По итогам семи туров чемпионата России петербургский клуб с 17 очками лидирует в турнирной таблице.
Бан пользователя