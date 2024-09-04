Радимов оценил нового нападающего «Зенита»

«Для крайнего нападающего - нетипичный нападающий, который может побежать, обыграть один в один, скорость у него есть. Спрашивал про него у Домингеса, он сказал, что,он центральный нападающий. Боевая единица для «Зенита», - передает слова Радимова «РБ Спорт».