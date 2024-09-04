Радимов: С Абаскалем «Спартак» не выиграл бы у «Рубина»

На прошлых выходных «Спартак» обыграл на своём поле «Рубин» (1:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» победили, несмотря на удаление Романа Зобнина при нулевом счёте.

По мнению известного в прошлом футболиста Владислава Радимова, на «Спартак» влияет их главный тренер – Деян Станкович.

«Думаю, что всё это Станкович, который уверенность, конечно, придал. Услышал мнение, с которым соглашусь – при Абаскале бы «Спартак» этот матч у «Рубина» бы не выиграл. В лучшем случае ушли бы в оборону. А здесь бежали вперед и забили», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

В семи прошедших турах Премьер-лиги «Спартак» набрал 14 очков. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на три зачётных балла.