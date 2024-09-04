Деменко оценил работу Станковича в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался относительно выступления «красно-белых» в текущем сезоне.
«Станкович был футболистом высочайшего уровня и влился в «Спартак» с ходу так, как будто он много лет тут уже работает. Команда при нем серьезно поменялась как коллектив. У него играют действительно лучшие», - передает слова Деменко «Газета.ru».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «Спартака» после завершения сезона-2023/2024. Под его руководством московский коллектив занимает четвертое место в чемпионате России. «Красно-белые» набрали 14 очков в семи турах и отстают от лидирующего «Зенита» на три балла.
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