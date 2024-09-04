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Радимов дал совет ЦСКА

04 Сентября 2024 • 10:50 Комментировать

Экс-футболист ЦСКА Владислав Радимов дал совет московскому клубу. По мнению известного в прошлом игрока, «армейцам» нужно подписать нового футболиста в линию нападения.

«Конечно, форвард им нужен. Хорошо, где-то Дивеев забьёт, где-то – Обляков. Но в основном этим должен заниматься нападающий. Пока глубины состава у ЦСКА хватает только на то, чтобы бороться за тройку», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

В семи прошедших турах Российской премьер-лиги ЦСКА мог набрать 13 очков. Команда Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 14 сентября – против «Зенита» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Радимов
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