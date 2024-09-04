Лапочкин поддержал предложения клубов РПЛ по улучшению судейства

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в беседе с журналистами поделился мнением о предложении клубов Российской премьер-лиги по улучшению работы судей.

«Все выдвинутые предложения абсолютно логичны и понятны. Это точно внесет прозрачность в действия судейского комитета РФС», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее стало известно, что клубы Премьер-лиги разработали ряд предложений, которые могли бы помочь улучшить судейство и увеличить доверие к действиям арбитров.

По итогам семи туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» идет вторым, а «Локомотив» - третьим.