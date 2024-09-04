Радимов предположил, почему Соболев решил перейти из «Спартака» в «Зенит»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о состоявшемся трансфере форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». По мнению Радимова, Соболев отправился в Санкт-Петербург не за деньгами.

«Он, наверное, хочет титулов, а в «Зените» это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче. Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Соболев заключил с «Зенитом» контракт на три сезона с опцией продления ещё на год. За «сине-бело-голубых» Соболев будет выступать под номером 7. Дебют нападающего ожидается после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.