Браими: «Факел» поддерживают по всему миру»

Французский легионер воронежского «Факела» Мохамед Браими поведал о том, следят ли за его командой в других странах.

«Следят ли мои близкие за «Факелом»? Да, друзья из Алжира, Франции, Болгарии, а также прежние товарищи по командам, которые играют в Швейцарии, Бельгии, Кипре, Индонезии, Австралии. «Факел» поддерживают по всему миру», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

В последнем матче чемпионата России воронежский коллектив на выезде разгромно уступил «Ростову» со счетом 1:4. После семи туров Премьер-лиги «Факел» набрал всего четыре балла и располагается на последнем месте.