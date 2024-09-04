Одоевский высказался о переходе из «Зенита» в «Ростов»

В летнее трансферное окно голкипер Даниил Одоевский перебрался из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды. Сам 21-летний футболист дал комментарий по поводу своего перехода.

«Что повлияло на переход в «Ростов»? Да я сам не знаю. Просто так получилось. Сыграл ли Кафанов роль в переходе, у него спросить надо», - цитирует Одоевского «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Даниил Одоевский провёл за «Ростов» четыре матча, в которых пропустил пять голов. На текущий момент ростовчане располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В семи прошедших турах команда Валерия Карпина смогла набрать 11 очков.