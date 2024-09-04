Селюк: «Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий Мохамед Конате переживает за свой бывший клуб – грозненский «Ахмат».
«Мы с Мохамедом переживаем за «Ахмат». Пока результат команды не радует. Возможно, смена тренера к чему-то приведёт. Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом», он смотрит каждую игру», - приводит слова агента Metaratings.ru.
Напомним, что нападающий выступал за грозненский коллектив с лета 2021 года. В составе «Ахмата» Мохамед провел 90 поединков, в которых отметился 34 забитыми мячами и тремя ассистами.
В настоящий момент Конате является игроком саудовского «Эр-Рияда».
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