Селюк: «Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом»

«Мы с Мохамедом переживаем за «Ахмат». Пока результат команды не радует. Возможно, смена тренера к чему-то приведёт. Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом», он смотрит каждую игру», - приводит слова агента Metaratings.ru.