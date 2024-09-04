«Ростов» будет выше «Локомотива» в РПЛ - Радимов

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов считает, что «Ростов» в текущем чемпионате России сможет обойти «Локомотив».

«С таким футболом, исполнителями хорошими, я думаю, что «Ростов», даже при том, что они «Локомотиву» проиграли, все равно их перегонит в таблице: у них более опытный состав, как мне кажется», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 15 очками. «Ростов», в свою очередь, располагается на седьмой позиции с 11 зачётными баллами в кармане.

Напомним, что в конце августа «Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 3:2.