Клубы РПЛ сделали 5 предложений по улучшению судейства

Клубы Российской премьер-лиги сделали пять предложений по улучшению судейства в стране. Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич во время вторничной встречи пообещал изучить эти предложения.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы РПЛ предлагают: сделать рейтинг судей открытым и прозрачным, сделать открытой систему назначения судей на игру, часто проводить семинары с пояснением трактовок, ввести в экспертно-судейскую комиссию представителя РПЛ, публиковать переговоры между судьями и сделать судей более открытыми.

Напомним, что судейство в России остаётся обсуждаемой темой. Несмотря на наличие ВАР, судьи нередко допускают ошибки.