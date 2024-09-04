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Севикян прошёл медосмотр в «Локомотиве»

04 Сентября 2024 • 09:51 Комментировать

Хавбек венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян близок к продолжению карьеры в московском «Локомотиве».

Как информирует «Всепроспорт», полузащитник успешно прошел медицинский осмотр для «железнодорожников». Ранее сообщалось, что «Локомотив» близок к подписанию Севикяна на правах аренды.

Контракт футболиста с венгерским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.

После семи туров чемпионата России «Локомотив» набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.

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