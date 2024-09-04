Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева

В петербургском «Зените» назревает конфликт между главным тренером Сергеем Семаком и председателем правления клуба Александром Медведевым.

Как сообщается в телеграм-канале «Мутко против», Медведев еще в прошлом году выступал за увольнение Семака и приглашение другого специалиста. После старта нового сезона разногласия между сторонами обострились. Наставник недоволен тем, что Медведев часто посещает раздевалку «сине-бело-голубых» и дает установки команде.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и обладателем кубка страны. После семи туров нового розыгрыша Премьер-лиги питерцы лидируют в турнирной таблице.

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