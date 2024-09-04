Шалимов назвал двух виновных в поражении «Локомотива» от «Краснодара»

Экс-футболист сборной России Игорь Шалимов поделился мнением о крупном поражении московского «Локомотива» от «Краснодара» в поединке седьмого тура Премьер-лиги.

«Батраков не забил классный момент, - и если тут можно списать на молодость, которой свойственна нестабильность, то к Лантратову, который опытен, вопросы большие. Очень неудачный матч», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением «железнодорожников» со счетом 0:3.

После семи туров Премьер-лиги «Локомотив» занимает третье место в таблице, а «Краснодар» находится на второй строчке.