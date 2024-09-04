«Спартак» покупает нового нападающего

Нападающий стамбульского «Бешикташа» Семих Кылычсой может оказаться в Российской премьер-лиге, об этом сообщил журналист Мурат Озен.

Согласно сведениям инсайдера, в подписании 19-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак». «Красно-белые» готовят предложение по приобретению перспективного нападающего. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Кылычсой поучаствовал в 23 поединках турецкой Суперлиги, забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи. В новом сезоне форвард записал на свой счет два ассиста в трех встречах.