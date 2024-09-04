Мостовой назвал топ-лигу, где может играть Пиняев

Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался об атакующем полузащитнике московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«У него есть способности заиграть в Европе, в той же Испании, Я вижу, разбираюсь, у кого может получиться, у кого нет. У Сергея есть качества футбольные, которые только профессионалы могут рассмотреть», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Трудовое соглашение 19-летнего вингера с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2028 года. Трансферная стоимость Пиняева оценивается в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Сергей провел шесть матчей, забил гол и сделал ассист.