Сафонов назвал главную слабость «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал главную проблему в игре московского «Динамо». Он считает, что у «бело-голубых» есть недостатки в обороне.

«Главная проблема «Динамо» - оборона, она слабая. В этом сезоне они непозволительно много пропускают. В нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство», - передает слова Сафонова «РБ Спорт».

В последнем поединке «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2. После семи туров Российской премьер-лиги команда Марцела Лички набрала 13 баллов и находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.