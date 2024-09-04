Комличенко ответил на вопрос о будущем в «Ростове»

«Ещё не конец трансферного окна. Поэтому ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Я хорошо себя чувствую в «Ростове», но никто не знает, что случится», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».