Комличенко ответил на вопрос о будущем в «Ростове»

Центральный нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался насчет своего будущего в клубе.
«Ещё не конец трансферного окна. Поэтому ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Я хорошо себя чувствую в «Ростове», но никто не знает, что случится», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».
Форвард играет за команду из Ростова-на-Дону с 2021 года. В общей сложности Николай провел в составе «Ростова» 103 поединка, отметившись 29 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2026 года.
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