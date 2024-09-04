Гурцкая: «В «Динамо» играют три трупа»

«В «Динамо» играют три трупа. Как можно с Дасой и Бальбуэной бороться за что-то? Макаров, который выходит на поле. Это просто какая-то жесть. Его купили за девять миллионов...» - высказался Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» на ютубе.