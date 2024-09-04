Гурцкая: «В «Динамо» играют три трупа»

Футбольный агент Тимур Гурцкая критически высказался об игре московского «Динамо» на старте нового сезона.
«В «Динамо» играют три трупа. Как можно с Дасой и Бальбуэной бороться за что-то? Макаров, который выходит на поле. Это просто какая-то жесть. Его купили за девять миллионов...» - высказался Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» на ютубе.
В рамках седьмого тура Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде расписало мировую с «Оренбургом» со счетом 2:2. После этого поединка подопечные Марцела Лички с 13 баллами занимают пятую позицию в турнирной таблице РПЛ.
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