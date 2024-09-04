Гурцкая высказался о возможном переходе Глебова в «Спартак»

«Удивлюсь, если трансфер случится. Потому что «Ростов» останется без ключевого игрока и завалит сезон. У «Ростова» очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли?» - поделился мнением Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» на ютубе.