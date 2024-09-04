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Гурцкая высказался о возможном переходе Глебова в «Спартак»

04 Сентября 2024 • 07:43 Комментировать

Агент Тимур Гурцкая высказался относительно возможного трансфера полузащитника сборной России и «Ростова» Данила Глебова в московский «Спартак».

«Удивлюсь, если трансфер случится. Потому что «Ростов» останется без ключевого игрока и завалит сезон. У «Ростова» очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли?» - поделился мнением Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» на ютубе.

Глебов защищает цвета «Ростова» с 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и клубом рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Данил Глебов Тимур Гурцкая ещё теги
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