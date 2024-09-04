Ловчев: «Уход Соболева - серьёзный удар по имиджу «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о трансфере центрфорварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Уход Соболева - серьёзный удар по имиджу «Спартака». Но в ситуации с Соболевым - это поражение больше не «Спартака». А руководства клуба - то, что от них в «Зенит» уходит хороший игрок», - передает слова Ловчева «РИА Новости Спорт».
Напомним, что Соболев сменил клубную прописку в конце прошлого месяца. 27-летний нападающий подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
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