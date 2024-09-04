Ловчев: «Уход Соболева - серьёзный удар по имиджу «Спартака»

«Уход Соболева - серьёзный удар по имиджу «Спартака». Но в ситуации с Соболевым - это поражение больше не «Спартака». А руководства клуба - то, что от них в «Зенит» уходит хороший игрок», - передает слова Ловчева «РИА Новости Спорт».