Гаджиев: «Агаларов пока не готов»

Махачкалинское «Динамо» пригласило нового игрока, им стал 24-летний форвард Гамид Агаларов. Но пока что он не набрал должные игровые кондиции, заявил президент дагестанского клуба Гаджи Гаджиев, выразив уверенность в том, что это случится в самое ближайшее будущее.

- Гамиду не надо было долго вписываться. Он вписался уже через пару минут после того, как попал в команду. Вопрос по уровню готовности. Он невысок. Речь о физической форме? Не только о ней. С точки зрения ментальности он готов, - цитирует слова Гаджиева Metaratings.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Динамо» из Махачкалы сыграет с московским «Спартаком».