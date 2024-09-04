​Игнатьев: «Спартак» приятно удивляет»

Отечественный специалист Борис Игнатьев признался, что его очень радует московский «Спартак». Красно-белые сменили наставника, место разочаровавшего испанского специалиста Гильермо Абаскаля занял сербский тренер Деян Станкович, и теперь «Спартак» показывает куда более бодрый футбол.

- Меня приятно удивляет «Спартак». В клубе изменилась мотивация, подход, желание и отношение к заданному направлению. Футболистам нравится выполнять задания, которые дает новый главный тренер, - цитирует слова Игнатьева «Чемпионат».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо». Это случится пятнадцатого сентября.