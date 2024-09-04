​Деменко назвал главного фаворита РПЛ

Экс-футболист питерского «Зенита» Максим Деменко выбрал себе главного фаворита российского чемпионата. Очень бодро начавший турнир питерский «Зенит» несколько сбавил, дважды сыграл вничью, и сейчас Деменко видит реальных конкурентов для него. В частности, это московские клубы «Динамо» и «Спартак», а также «Краснодар».

- Просто приятно, что, как бы ни укреплялся и ни вкладывал финансы «Зенит», мы видим, что другие топ-команды так же бьются с «Зенитом». Это делает интересным чемпионат, - заявил Деменко, слова которого цитирует Газета.Ru.

Напомним, что в российском чемпионате на данный момент прошли семь туров.