​Сборная России вылетела в Ханой

Сборная России вылетела в столицу Вьетнама Ханой, где она проведёт первый товарищеский матч из очередного запланированного цикла, который включит в себя две встречи. О том, что российские футболисты под предводительством Валерия Карпина уже находятся в пути, сообщает пресс-служба российской сборной посредством чата Telegram.

- В ХАНОООООООЙ. Там так сладко бьется сердце несеверных гор, - гласит сообщение.

Второй матч будет сыгран со сборной Таиланда, это случится седьмого сентября. Напомним, что сборная России отстранена от участия в официальных матчах в силу политических санкций.