​Деменко не понимает, зачем купили Соболева вместе с Гонду

Бывший спартаковец Александр Соболев стал самым громким трансфером для российских игроков за минувшее лето, он перебрался в питерский «Зенит». Вместе с этим «Зенит» приобрёл ещё одного нападающего - бразильца Лусиано Гонду. Бывший игрок клуба Максим Деменко считает странным их совместную покупку.

- Для меня непонятен момент: в «Зенит» пришел Гонду, когда уже знали, что придет Соболев. То ли договоренность состоялась раньше и уже не могли отменить сделку… А так мне непонятно, зачем они вдвоем в команде, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что в российском чемпионате на данный момент прошли семь туров.