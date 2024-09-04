​Пономарёв: «Забьём два-три Вьетнаму и будем катать мяч»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв прокомментировал предстоящие матчи сборной России с азиатскими командами - сборными Вьетнама и Таиланда. Он считает, что футболисты будут экономить силы из-за непростого влажного тропического климата. При этом Пономарев уверен, что сборная России выиграет, но, что называется, «малой кровью».

- О сборных Таиланда и Вьетнама ничего не думаю. Конечно, выиграем: два-три гола, думаю, забьем, а потом катать мяч будем. Всё-таки там тяжёлый климат, влажность большая, - цитирует слова Пономарёва Rusfootball.info.

Матчи состоятся пятого и седьмого сентября.