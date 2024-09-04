​Деменко одобряет возвращение Сергеева в «Крылья Советов»

Бывший футболист питерского «Зенита» Максим Деменко одобряет возвращение Ивана Сергеева в «Крылья Советов» - клуб, за который он выступал до своего перехода в «Зенит» в начале 2022 года. Сергеев неплохо проявил себя в «Зените», но с приходом Александра Соболева в стане чемпионов России образуется не который перебор хороших нападающих. Деменко считает возвращение в Самару относительно удачным вариантом для футболиста.

- Для «Крыльев», однозначно, это хорошее приобретение. Он в этой команде был, играл, становился как интересный футболист. В «Зените» он приобрел чемпионства. Это будет отличный переход для «Крыльев» — как футболиста и человека, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.