Деменко: «Соболева можно было купить дешевле»

Максим Деменко, бывший футболист питерского «Зенита», считает, что Александра Соболева можно было бы заполучить за гораздо меньшие деньги, нежели уплаченные за него, по неофициальной информации, десять миллионов евро. По мнению Деменко, «Зенит» мог поторговаться активнее ввиду того, что у Соболева разрушились отношения с руководством «Спартака»:

- После того, что произошло у Соболева в «Спартаке», думаю, что цена на него сбилась. Если бы «Спартак» не хотел его продавать – это один вопрос. А когда внутри уход Соболева уже стал состоявшимся, ситуация стала иной, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Соболев провёл в «Спартаке» четыре года.