​Деменко пояснил, зачем «Зениту» Соболев

Главной новостью российского футбола на прошлой неделе стал трансфер Александра Соболева в питерский «Зенит» после нескольких лет выступлений за «Спартак». Своими мыслями по этому поводу поделился бывший футболист питерского клуба Максим Деменко. Он считает, что «Зенит» усилится от такого приобретения.

- Думаю, в любом случае этого футболиста хотел Сергей Богданович Семак, иначе он бы не появился в команде. Руководители решали этот вопрос. Для интриги, для всего это интересно, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Соболев выступал за московский «Спартак» с 2020 по 2024 год.