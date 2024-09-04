Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал о турнирном положении команд в Российской премьер-лиге.

- В таблице обозначилась первая шестёрка, рядом «Ростов» с «Рубином». Остальные борются за то, чтобы не быть в зоне вылета. «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала – конкуренты, играли между собой. Махачкала выиграла и поднялась. Многие будут туда-сюда меняться местами.

«Зенит» не побеждал столько, а тут дебютант Гонду сразу результат сделал. «Зенит» может позволить себе такие приобретения, другие клубы – нет. «Зенит» по комплектованию на корпус впереди остальных из первой шестёрки.

Другие могут противопоставить «Зениту» какие-то тренерские задумки, дисциплину, самоотдачу. Если «Зенит» где-то расслабится, и его подловят на этом. Сам «Зенит» тоже очки терять будет, – предсказал Селин.

Санкт-петербургский клуб по итогам семи туров лидирует в чемпионате России с двухочковым перевесом над «Краснодаром» и «Локомотивом».