Газизов: «Уровень готовности Агаларова невысок»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о новичке команды. Летом коллектив пополнил воспитанник «Анжи» и уже бывший форвард «Ахмата» Гамид Агаларов.

«Уровень его готовности невысок. Речь не только о физической форме. С точки зрения ментальности он готов. А к специальной подготовке, которая включает в себя физическую, тактическую и техническую составляющие, у нас есть вопросы», - делится Газизов для Metaratings.

Предсезонные сборы Агаларов прошёл в «Ахмате», в грозненском клубе он выступал на протяжении последних двух сезонов.

Напомним, что «Динамо» идёт по итогу семи туров нового сезона Премьер-лиги на девятом месте таблицы. У коллектива в активе восемь очков.