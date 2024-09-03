Агент Чистякова: «Конечно, Димой интересуются другие клубы»

Агент защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался о своём клиенте. Ранее защитник пожаловался на недостаток игрового времени в своей команде.

«Будущее Чистякова? Без комментариев. К Диме, естественно, есть интерес из других клубов, но ничего не могу сказать пока», - делится Талаев для Metaratings.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Чистяков провёл в аренде в «Сочи», которому не повезло вылететь из РПЛ. Контракт защитника с чемпионом России рассчитан до середины 2025 года. В сезоне текущем Чистяков вышел на поле лишь в паре матчей во всех турнирах.